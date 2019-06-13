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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 4 bronz heykel ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 4 heykel ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki şüphelinin Roma dönemine ait 4 heykeli satmak için alıcı aradıkları istihbaratına ulaşıldığı bildirildi.

Kaldırım Mahallesi'nde dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda zanlıların tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin üst araması ve adreslerinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen kadın, erkek ve hayvan figürlü 4 bronz heykel ile Bizans dönemine ait bronz sikke ele geçirildiği belirtildi.

Tarihi eserlerin muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Yakalanan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevler artan azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kaçakçılık

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