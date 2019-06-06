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Diyarbakır’da tarihi mekanlar bayramda doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Ramazan Bayramı dolayısıyla, tarihi mekanlar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Diyarbakır’da Ramazan Bayramı dolayısıyla, tarihi mekanlar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Vatandaşlar tarihi On Gözlü Köprü’de Dicle Nehri manzarası altında çaylarını yudumlayıp bayramın ve tatilin tadını çıkardı.
Türkiye’de bir zamanlar daha çok terör olaylarıyla gündeme gelen Diyarbakır’da 2 yıldan bu yana yapılan düzenlemeler ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından kent, bayramlar ile diğer özel günlerde yerli ve yabancı vatandaşların akınına uğruyor.

7’den 70’e herkes tarihi mekanlara akın etti
Kent sakinleri 7’den 70’e şehir merkezindeki meydanları, kafeleri, alışveriş merkezlerini, tarihi ve turistik yerleri hınca hınç doldururken, Ramazan Bayramı nedeniyle kentteki yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar, tarihi On Gözlü Köprüye gelerek güzel havanın tadını çıkararak, Dicle Nehri kenarında çay keyfi yapıp huzur ve güven içerisinde eşsiz manzarayı izledi.

Gelin ve damatlar fotoğraf çekmek için tarihi mekanlara geldi
Gelin ve damatlar da tarihi On Gözlü Köprü’ye gelerek, mutlu günlerinde eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da eşsiz manzarayı arkalarına alıp öz çekim yaptı. Emel ve Ramazan Çelenk çifti de tarihi On Gözlü Köprü’de fotoğraf çektirdi. Çelenk, "İki bayramı bir arada kutluyoruz. Hem mutluyum bugüne ulaştığım için, hem de bugün Ramazan bayramında düğün yaptığım için çok mutluyuz. Bu tarihi yerde şu anda fotoğraf çekiyoruz. Güzel ve mutluyuz" dedi.

"Herkese tavsiye ediyorum"
Nevşehir’den Diyarbakır’a geldiğini, sonra da Mardin’e geçeceğini belirten Mustafa Güçlü isimli vatandaş ise "Nevşehir’den geliyoruz. Bugün Diyarbakır’dan Mardin’e geçeceğiz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Vatanımızın, milletimizin birliği için bu bayram vesile olur inşallah. Diyarbakır güzel ve çok güze herkesin gelip bu eşsiz manzarayı ve bu güzel kenti görmesini tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımızın gelip gezmeleri için güzel bir kent" diye konuştu.

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