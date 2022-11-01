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Diyarbakır'da tarihi surlar FPV dron ile görüntülendi

01.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın birçok medeniyete beşiklik eden merkez Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar ile Behram Paşa Hamamı, FPV dron ile görüntülendi.

DİYARBAKIR (AA) - Kayıtlarda, UNESCO tarafından "İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir yapı türü, mimari, teknolojik grup veya peyzaj için istisnai bir örnek" olması nedeniyle dünya mirası olarak 2015'te tescillenen Diyarbakır Surları ve burçlar görülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen, Diyarbakır'ın ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi olan 72 bin metrekarelik alana sahip, 20 burç ve 4 kapının bulunduğu tarihi İçkale'nin kayda alındığı görüntüde, surların çevresinde yeşil alanlara dönüştürülen yerlerde çocuklarıyla gezintiye çıkan, piknik yapan ailelerle dinlenen vatandaşlar yer alıyor.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında olduğu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te yükselen Türk bayrağının da kaydedildiği görüntüde, sur çevresinde terör saldırıları sonucu yıkılan konutların yerine yeni yapılan evler ve restore edildikten sonra sergi salonu olarak kullanılan Behram Paşa Hamamı da kadraja girdi.

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