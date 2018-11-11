Diyarbakır'da tarihi surlardan düşen baba ve oğlu ağır yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Surlardan düşen baba ve oğul ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, baba Süleyman Çelik (27), iki yaşındaki oğlu Yusuf İslam Çelik ile restorasyon ve rekreasyon çalışmalarının ardından tarihi kimliği ortaya çıkarılan İçkale'yi gezmeye gitti. Burada oğlunu kucağına alan Süleyman Çelik, çıktığı yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki surdan dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı baba ve oğlunu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

