HABER

Diyarbakır'da tarihi surlardan düşen baba ve oğlu ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da tarihi surlardan düşen baba ve oğlu ağır yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Surlardan düşen baba ve oğul ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, baba Süleyman Çelik (27), iki yaşındaki oğlu Yusuf İslam Çelik ile restorasyon ve rekreasyon çalışmalarının ardından tarihi kimliği ortaya çıkarılan İçkale'yi gezmeye gitti. Burada oğlunu kucağına alan Süleyman Çelik, çıktığı yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki surdan dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı baba ve oğlunu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !
Hayvanlarsevelerden altıncı madde protestosuHayvanlarsevelerden altıncı madde protestosu
Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Çavuş Halil Daş'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı baba-oğul Diyarbakır düşme Sur

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.