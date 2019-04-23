Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajans olarak mali desteklerin yanı sıra teknik destek faaliyetlerini de sürdürdüklerini söyledi.

Eğitim sayesinde ziraat mühendisleri, drone ile hastalık ve zararlılarla mücadele, kaçak avlanma, anız yangını, ürün tespiti, afet durumu ile makineli hasat öncesi ve sonrasına ilişkin havadan tespit yapabilecek.

Eğitim, insansız hava aracı teknolojisinden faydalanılarak hem iş geliştirmenin sağlanması hem de personel gücünden tasarruf edilerek denetimlerin daha kısa sürede yapılmasına imkan sağlayacak.

Tarım alanlarının günümüz teknolojisi kullanılarak daha hızlı ve etkin şekilde denetlenmesi amacıyla Kayapınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce "Drone Eğitimi ile Teknik Personeller Uzmanlaşıyor Projesi" hazırlandı.

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Kayapınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeline verilen eğitim ile tarım alanları drone ile denetlenecek.

Verdikleri teknik destek ile kurumların kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacında olduklarına işaret eden Maral, 2018'de ilan ettikleri teknik destek programı ile merkez Kayapınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden drone eğitimine yönelik proje başvurusu aldıklarını ve yaptıkları değerlendirmede projeyi başarılı bulduklarını aktardı.

Günümüzde taşımacılık, ilk yardım gibi birçok alanda drone kullanıldığına dikkati çeken Maral, "Personele bu eğitimi vererek anız yangınlarının tespiti, ürün deseninin fotoğraflanması, yine tarla içi bazı temel faaliyetlerin gözlenmesi gibi ve birçok alanda drone kullanabileceğiz." dedi.

Diyarbakır'ın tarımsal potansiyel açısından ön plana çıkan bir il olduğunu vurgulayan Maral, şunları kaydetti:

"Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla ilde tarımsal arazilerin tümü suya kavuşacak. Bu çerçevede verimlilik artışı ile katma değerli üretimi de gözetmemiz lazım. Çünkü öngörülemeyen bir sürü kayıp meydana gelebiliyor. Hastalık ve zararların meydana getirdiği kayıplardan tutun da ulaşılamayan alanlara yetersiz müdahaleden dolayı birçok ürün kaybı meydana gelebiliyor. Hasar tespit çalışmalarında üreticilerin zararları tam olarak tespit edilemeyebiliyor. Hem ürün hem de gıda güvenliğinin sağlanması bakımından drone eğitimi önemli."