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Diyarbakır’da tarım işçilerinin kamyonette tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da çoğunluğu çocuklardan oluşan mevsimlik tarım işçilerinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.Diyarbakır’ın Bismil ilçe girişinde seyir halinde bulunan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonetin tehlikeli yolculuğu paniğe neden oldu.

Diyarbakır’da tarım işçilerinin kamyonette tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır’da çoğunluğu çocuklardan oluşan mevsimlik tarım işçilerinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Diyarbakır’ın Bismil ilçe girişinde seyir halinde bulunan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonetin tehlikeli yolculuğu paniğe neden oldu. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafta, kamyonetin kasasında bulunan mevsimlik işçilerin hiç bir güvenlik önlemi almadığı görülüyor.
Öte yandan Bismil ilçesinde önceki gün tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yapmış, olayda çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu 34 kişi yaralanmış, 16 yaşındaki bir genç de hayatını kaybetmişti.

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