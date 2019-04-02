Diyarbakır'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen, "10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı" törenle açıldı.

Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde TÜYAP, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen fuar 6 Nisan'a ziyarete açık olacak.

Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tarımın insanoğlu için stratejik bir alan haline geldiğini belirterek, insan neslinin devamı için, beslenme ve gıdanın olmazsa olmaz bir ihtiyaç sayıldığını aktardı.

Güzeloğlu, teknolojiyi tarıma uyarlayıp, verimi en ideal bazda elde etmeyi amaçlayarak tarımın yeniden yorumlanması gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye ve Diyarbakır'ın bu açıdan çok büyük fırsatlar içerdiğini belirtti.

- Silvan Projesi

Diyarbakır'ın küresel ısınmaya karşı mevcut su kaynakları ve dünya çapında bir dönüşüm ve üretim projesi olan Silvan Projesi ile yepyeni bir geleceğe doğru emin ve kararlı adımlarla yürüdüğünü belirten Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Sulanabilir ve tarım yapılabilir alanlarıyla Diyarbakır, Türkiye'de bitkisel ve hayvansal üretim varlığında ilk üçte yer alan belirleyici bir şehir. Diyarbakır sadece üreten değil, ürettiği alanda piyasayı belirleyen kimliğiyle bu potansiyelini yakın gelecekte teknolojiyi kullanarak, verimlilik üzerine yoğunlaştıracak. 2023'ün yıldız projelerinden biri olan Silvan Projesini bitirerek, sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı tarımsal merkezi haline geleceğiz. Bunun işaretlerini bugünden alıyoruz."