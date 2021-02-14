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Diyarbakır’da tarlada yanan hortumlar paniğe neden oldu

14.02.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da tarlada yanan hortumlar paniğe neden oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde tarlada serili hortumlar alev alarak yandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde tarlada serili hortumlar alev alarak yandı. Geceyi gündüze çeviren yangın çevrede paniğe neden oldu.
Yangın, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesinde bir tarlada meydana geldi. İlçeden 3 kilometre uzaklıkta yol kenarında bir tarlada bulunan hortumlar alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına yakın bölgede bir akaryakıt istasyonu bulunması korkuya yol açarken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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