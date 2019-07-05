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Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da buğday hasadının tamamlandığı tarla bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Diyarbakır’da buğday hasadının tamamlandığı tarla bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının neden olduğu duman hayatı felç etti.
Olay, Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol kenarında bulunan ve buğday hasadından sonra boş olan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasadı tamamlanan buğday tarlası bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından anız yangını ekili alana sıçramadan kontrol altına alınırken, aynı yerde bir günde 10 kez yangına müdahale edildiği öğrenildi. Yangın nediyle çıkan duman çevredeki binaları sararken, dumandan etkilenen vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Anız yakmayanlara ödül, yakalananlara ceza sitemi uygulanması
Konu ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, anız yangınlarının önüne geçmek için cezalandırma ve mükafat sistemin devlet tarafından getirilmesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, anızı yakanlara ciddi cezaların kesilmesi, yakmayanlara ise devlet desteği kapsamında yardımların yapılarak anız yakmanın önüne geçilebileceği kaydedildi.
Öte yandan, itfaiye yetkililerinden alınan bilgilere göre, ekiplerin bir hafta içerisinde 384 yangına müdahalede ettiği bildirildi.

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti

Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı felç etti
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