HABER

Diyarbakır’da tatil dönüşü feci kaza: 1 ölü, 4’ü ağır 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, bayram tatilinden gelen aileyi taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Diyarbakır’da, bayram tatilinden gelen aileyi taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olayda, altı yaşlarındaki 1 çocuk öldü, 4’ü ağır 6 kişi ise yaralandı.
Olay, Diyarbakır Silvan karayolu 40. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 07 BLU 17 plakalı hafif ticari araç, bayram tatili sonrası Silvan ilçesine hareket eden aileyi taşırken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, altı yaşlarındaki bir çocuk ölürken, 4’ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silvan Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuk ise, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, aracın askeri personele ait olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
TIR'da, kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildiTIR'da, kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi
TIR ile otomobil çarpıştı; Sürücü ve eşi öldü, 6 akrabası yaralandıTIR ile otomobil çarpıştı; Sürücü ve eşi öldü, 6 akrabası yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.