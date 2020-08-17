Diyarbakır'da Taziyeler Dijital Ortama Taşınıyor

Proje ortaklarından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, uygulamanın pandemi öncesi planlandığını, ancak pandemiyle birlikte ihtiyaç haline geldiğini söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaya, uygulamanın bir geleneği günümüze uyarladığını söyledi. Kaya, “Yalnız Diyarbakır'da 100'e yakın, hemen hemen en küçüğü 100 metrekare olan taziye evleri var. Buranın çok önemli bir dini ritüeli. Bunun doğru yapılması çok önemli. Hele bir de pandemi döneminde insanların bir araya gelmesi, orada yenen yemekler, yan yana oturmalar, oranın koşulları ister istemez bunu biraz daha günün şartlarına uygun hale getirmeyle ilgili talepler oldu. Yola çıkış nedenimiz buydu. Yola çıkarken pandemi dönemini hesaplayarak çıkmamıştık. Öncesinde de taziye evlerinin nerede olduğu, hangisinin boş olduğu gibi çok detaylı bilgiye ihtiyaç vardı. Kişi yakınını kaybettiği zaman mezarlıkta taziye evi aramaya başlıyor. Bunu kolaylaştıran, boş taziye evini gösteren, onun duyurusunu yapan bir program’’ dedi.

Projenin temeli bir telefon uygulamasına dayanıyor. Cep telefonlarına indirilen bir uygulama ile kent genelinde bulunan bütün taziye evlerinin doluluk durumu, kimin taziyesi olduğu, ölenin yakınlarının irtibat numaraları yer alıyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Diyarbakır Dernekler Platformu tarafından yürütülen proje kapsamına, taziyelerin sanal ortamda yapılabilmesi amacıyla “Taziye Evi Takip Sistemi” adıyla bir telefon uygulaması geliştirildi.

Kaya, programın pandemi sürecinde insanların taziye için bir araya gelmesinin önüne geçeceğine de vurgu yaptı ve ‘‘Son dönemlerde özellikle Diyarbakır'da vaka sayısının artmasındaki en önemli nedenlerden biri taziye evleridir veya gizli taziyelerdir; evlerde ya da açık alanda yapılan taziyelerdir. Bunlar hastalığın yayılmasına sebep oldu. Biz de tam bu çerçevede iki aşamalı hizmet verebilecek bir uygulama yaptık. Normal zamana geçişte her taziye evine yönelik bilgi kaynağı olabilecek bir uygulama yaptık. Şimdilik pandemi koşullarına uygun olacak şekilde başlattık” diye konuştu.

Projenin diğer ortaklarından Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı da hedeflerinin taziyelerin yol açtığı bulaşmanın önüne geçmek olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Odabaşı, “Taziyeler Diyarbakır'da ve bölgemizde önemli bir yere sahiptir. Pandemi döneminde taziye evleri kapatılınca biz dört kurum taziyeleri dijital ortama taşıdık. Böylelikle COVID’in de önüne geçmeye çalışıyoruz. Taziyelerde yüzlerce, binlerce insan bir araya geliyor. Bu şekilde teknolojik ortamda, Fatiha okuyacağız, taziyelerimizi de bildireceğiz” diye konuştu.

Uygulama sadece taziye yerlerini ve ölenin yakınlarıyla ilgili bilgileri paylaşmayacak. Pandemi sonrasında taziye evleri açıldığında, isteyenlere harita üzerinden yol tarifi de yapacak.

