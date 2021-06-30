Diyarbakır’da “Tedirgin Olma Aşı Ol” Çağrısı

Corona virüsü aşılama oranının düşük kaldığı Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve meslek örgütleri harekete geçti. Yapılan ortak açıklamada aşıyla ilgili gerçek dışı iddiaların dikkate alınmaması çağrısı yapılarak aşı olunması istendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), Tabip Odası, Baro, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) İHD gibi sivil toplum kuruluş ve meslek örgütlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcilerinin de içinde bulunduğu grup, Corona virüsü aşısına duyarlılık sağlamak amacıyla Ulucamii önünde toplandı.

Açıklamadan önce cami görevlisi olduğunu ve grubun caminin girişini kapattığını söyleyen bir kişi ile grup arasında gerginlik yaşandı. Gazetecilere de müdahale etmek isteyen kişi, tepkiler üzerine uzaklaştırıldı.

Daha sonra açıklama yapan grup adına konuşan Tabip Odası Başkanı Elif Turan, aşı oranının düşük olmasının nedeninin “hurafeler” olduğuna dikkat çekti. Hurafelerin bilimsel temele dayanmadığını vurgulayarak herkesi aşı olmaya çağırdı. Turan, “Diyarbakır ve çevre illerinde Covid-19 aşılama oranları ülkenin geri kalanına göre önemli ölçüde düşüktür. Bölge illeri birçok parametrede olduğu gibi aşılamada da son 10’u oluşturmaktadır. Bölgemizdeki aşı tereddüdünün yüksekliği yadsınmamalı, bu tereddüttü yıkmaya yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve emek meslek örgütlerinin de kararlara dahil edilmesi, toplumda aşıya karşı güvensizliği gidermek için hayati olacaktır. Halihazırda yapılan aşılamalar bilimsel süreçlerden geçmiş ve öncelikle güvenirliliğinden emin olunarak piyasaya sürülmüştür. Son derece yaygın bir şekilde anlatılan hurafeler tamamıyla dezanformasyondur, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmamaktadır” dedi.

Herkesi aşı olmaya çağıran Turan, şöyle konuştu: “Aşı oranlarını arttırarak sevdiklerimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz. Aşıya getirilen eleştirilerin hiçbir bilimsel temelinin olmadığını, tamamıyla söylencelerden ibaret olduğunu her yerde anlatarak, aşı yaptırmayan tüm tanıdıklarımızı aşının etkileri ve güvenirliliği konusunda ikna ederek bu hastalığı azaltabilir, Covid-19 pandemisinden kurtulabiliriz. Herkesi aşılanmaya ve aşının önemini anlatmaya çağırıyoruz.”

“Şimdilik tek kurtuluş aşı”

Açıklamanın ardından VOA Türkçe’ye konuşan STK temsilcileri, salgının sürdüğüne dikkat çekerek aşının önemine vurgu yaptı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, yeniden kapanma tedbirlerinin gelmemesi için herkesin aşı olmasını istedi. Kaya, “Tehlike geçmiş gibi bir algı oluştu. Bunu ortadan kaldırarak aşılamayı arttırmayı hedefliyoruz. Tehlike hala geçmiş değil. Delta varyantı ile hızla artıyor. Bir tehlike söz konusu. Kesinlikle bu aşı şu anda en güvenli uygulamadır. Ne yaparsak yapalım, aşıları tam yapmadığımız sürece sadece kendimize değil hem ailemize hem çevremize hem çalıştığımız ortama hem topluma zarar vereceğiz. Bu keyfi bir uygulama değildir. Belki de en çok zarar gören kesim biziz. Hem can kaybı hem mal kaybı yaşadık. İş yerleri uzun süre kapalı kaldı. Bu oranda bir aşı demek yeniden kapanmaları gelmesi, yeniden işyerinin kapanması demek. Burada toplumu tamamen duyarlılığa davet ediyoruz” diye konuştu.

Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Doğan Hatun, aşının toplumsal koruma sağladığına dikkat çekerek “Aşı tahribatı minimize ediyor. En kötü ihtimal toplumun bütünlüğü açısından, sağlık açısından bir koruma refleksi gelişiyor. Bu bütün toplumu ilgilendiren bir durum” şeklinde konuştu.

