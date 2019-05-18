Diyarbakır’da tefecilik operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Aralarında iş adamlarının da olduğu Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Batman illerinde yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 15’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, önceki gün Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Batman illerinde önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 15 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. 11 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, operasyon ile ilgili olarak aranan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

Tefecilikle suçlanan kişilerin, 280 milyon liranın üzerine vurgun yaptığı ve yaklaşık 80 kişiyi de mağdur ettiği tespit edildi.



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