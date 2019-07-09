HABER

Diyarbakır'da termometre 44 dereceyi gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da sıcaklığın etkisini artırmasıyla termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Diyarbakır'da termometre 44 dereceyi gösterdi

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da sıcaklığın etkisini artırmasıyla termometreler 44 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan yaşlılar, tarihi surların gölgesine sığınırken, çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte özellikle öğle saatlerinde termometreler, 44 dereceyi gösterdi. Gün ortasında cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı kentte yaşayanlar, sıcaktan korunmak için serin ve gölge olan Ongözlü köprü çevresi ile parklara akın ediyor.
YAŞLILAR SUR GÖLGESİNDE, ÇOCUKLAR SÜS HAVUZLARINDA
Kentte sıcaktan bunalan yaşlılar, Turistik caddesinde, tarihi surların gölgesini tercih ediyor. Yüksek surların gölgesinde oturarak zaman geçiren yaşlılar, sıcaktan korunmaya çalışıyor. Çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen Sur ilçesindeki Anzele süs havuzuna akın ediyor. Süs havuzuna giren çocuklar, yüzerek serinlemeye çalışıyor.
Surların gölgesinde zaman geçirenlerden Mehmet Emin Acu (65), "Biz serinlemek için geliyoruz. Burası da diğer yerlere göre daha serin. Her gün gelip burada oturuyoruz. Sıcaklardan kaçıp surların altında serinlemeye çalışıyoruz" dedi. Sıcaktan bunalıp soluğu Dicle Nehri'ndeki tarihi Ongözlü köprüde alan Erol Erkılıç (33) ise "Buradaki insanlar sıcaklığa alışmışlar. Biz de serin yerlerde oturarak sıcaktan korunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Uzmanlar ise özellikle çocuk, hamile ve yaşlıların, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını ve bol su tüketmelerini istedi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da termometre 44 dereceyi gösterdiDiyarbakır'da termometre 44 dereceyi gösterdiDiyarbakır'da termometre 44 dereceyi gösterdiDiyarbakır'da termometre 44 dereceyi gösterdi

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın uyutuluyorEski Devlet Bakanı Işılay Saygın uyutuluyor
Falez plajlarına yoğun ilgiFalez plajlarına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Uçurumun kıyısındaki 839 yıllık tarih: Divriği Kale Camisi

Uçurumun kıyısındaki 839 yıllık tarih

Düşük not veren profesöre 5 ay hapis cezası

Düşük not veren profesöre hapis cezası

Ölber Vadisi'nin içinde saklı kalan güzellik: Deve Mağarası

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik

15 Temmuz gazisine 41 ameliyat

15 Temmuz gazisine 41 ameliyat

Hafıza 15 Temmuz Müzesi tamamlandı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.