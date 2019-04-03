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Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır geçmiş yıllarda yaşanan terör olaylarının yerini huzura bırakmasıyla birlikte kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ismini duyurmaya başladı.

Diyarbakır geçmiş yıllarda yaşanan terör olaylarının yerini huzura bırakmasıyla birlikte kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ismini duyurmaya başladı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından bölgedeki sanatsal eksikliği gidermek için başlatılan çalışmalar vatandaşların takdirini topluyor. Diyarbakır’da 16’ınsı düzenlenen ’Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali’, binlerce kişinin katılımıyla ’Bir Peri Masalı Radyum Kızları’ oyunuyla start aldı.
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena anısına 16’ncısı düzenlenen festival, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi’nde, Kardelen Kasaplar’ın yazdığı ve Laçin Ceylan’ın yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ’Bir Peri Masalı Radyum Kızları’ oyunu binlerce seyirciyle perdelerini açtı. Uzun kuyruğun oluştuğu tiyatro gişesinde sahne gösterimini bekleyen tiyatroseverler için konservatuvar öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı.
Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena’nın anısına her yıl düzenlenen ‘Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivalinde’ 7 şehrin Devlet Tiyatroları hünerlerini tiyatroseverler için sunacak. Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, festivalin açılış konuşmasında etkinliğe katılımının kendisi için en önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda tiyatro hayatına başlamış olması ve Orhan Asena ile tanışması olmasının hayatında ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Çimenser, “Türkiye’de tiyatro kültürü, tiyatroya olan sevgi gün geçtikçe olağanüstü bir şekilde katlanarak artıyor. Bu bizim için çok sevindirici. Bence Türkiye’nin her yerinde tiyatroya sahip çıkan ve tiyatroyu tiyatro yapan en önemli unsur seyircidir. 13 gün boyunca buradaki her oyunu izlemeniz tiyatro açısından da büyük bir destek anlamına gelir" dedi.

3 bin çocuk uçurtma ile buluşacak
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Orhan Asena’nın tiyatroya gönül veren dünya görüşünden yola çıktıklarını söyleyerek evrensel duyarlılığı yakalamış usta Türk yazarlarının oyunlarını seyircilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Eryiğit, “Üç yıl önce festivale uçurtma şenliği ekleyerek yüzlerce uçurtmanın gökyüzüne yükselmesini izledik ve her yıl artan bir sayıyla şenliklerimizi çocuklarımızla buluşturduk. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz şenliğimiz şehrin üç farklı yerinde 3 bin çocukla buluşacak. Festivalimize katılan herkesin yüreğinde sanat ateşi, yüzünde ise tebessüm olmasını diliyorum" diye konuştu.

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor
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