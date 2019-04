Diyarbakır’da terör olayları yerine kültür sanat şahlanıyor

Diyarbakır geçmiş yıllarda yaşanan terör olaylarının yerini huzura bırakmasıyla birlikte kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ismini duyurmaya başladı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından bölgedeki sanatsal eksikliği gidermek için başlatılan çalışmalar vatandaşların takdirini topluyor. Diyarbakır’da 16’ınsı düzenlenen ’Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali’, binlerce kişinin katılımıyla ’Bir Peri Masalı Radyum Kızları’ oyunuyla start aldı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena anısına 16’ncısı düzenlenen festival, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi’nde, Kardelen Kasaplar’ın yazdığı ve Laçin Ceylan’ın yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ’Bir Peri Masalı Radyum Kızları’ oyunu binlerce seyirciyle perdelerini açtı. Uzun kuyruğun oluştuğu tiyatro gişesinde sahne gösterimini bekleyen tiyatroseverler için konservatuvar öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena’nın anısına her yıl düzenlenen ‘Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivalinde’ 7 şehrin Devlet Tiyatroları hünerlerini tiyatroseverler için sunacak. Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, festivalin açılış konuşmasında etkinliğe katılımının kendisi için en önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda tiyatro hayatına başlamış olması ve Orhan Asena ile tanışması olmasının hayatında ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Çimenser, “Türkiye’de tiyatro kültürü, tiyatroya olan sevgi gün geçtikçe olağanüstü bir şekilde katlanarak artıyor. Bu bizim için çok sevindirici. Bence Türkiye’nin her yerinde tiyatroya sahip çıkan ve tiyatroyu tiyatro yapan en önemli unsur seyircidir. 13 gün boyunca buradaki her oyunu izlemeniz tiyatro açısından da büyük bir destek anlamına gelir" dedi.