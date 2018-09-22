HABER

Diyarbakır'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 09:12 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 19 Eylül'de saat 21.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanan "Bayrak-91 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Said Çelik-2 Operasyonu"nun 22 Eylül'de saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, mayın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 32 pil, 150 metre elektrik kablosu, şarjör kütüklüğü, mühimmat mayonu, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

PARTNERBüyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!Büyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!
Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!
Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbulFatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Sayısal Loto sonuçları - 22 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 22 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.