Diyarbakır'da terör operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK adına Irak'ın kuzeyindeki kamplarda faaliyet gösteren teröristlerle irtibatlı oldukları, örgüte eleman temin ettikleri ve iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan zanlı aranıyor.
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