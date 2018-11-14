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Diyarbakır'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK adına Irak'ın kuzeyindeki kamplarda faaliyet gösteren teröristlerle irtibatlı oldukları, örgüte eleman temin ettikleri ve iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan zanlı aranıyor.

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Diyarbakır terör terör operasyonu

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