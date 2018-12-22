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Diyarbakır'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:49 | Son Güncelleme

Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 103 kilogram esrar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 103 kilogram esrar ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Serince köyü mülki sınırlarında 20 Aralık'ta saat 22.00'de başlatılan "İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu" 21 Aralık'ta saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerindeki aramalarda, gaz maskesi, el bombası, el dürbünü, 4 kalem pil, 2 el feneri, 2 hücum yeleği, terörist kıyafeti, sırt çantası, koltuk altı tabanca kılıfı, ruhsatsız av tüfeği, 75 av tüfeği fişeği, 23 kilogram kubar ve 80 kilogram toz esrar ile toprağa gömülü 7 jelikan bidon ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler ve esrar muhafaza altına alındı, diğerleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi.

Ev ve bahçelerinde uyuşturucu ele geçirilen M.P, D.P. ve M.Ç. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice Terör örgütü

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