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Diyarbakır’da terör operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonlarında aralarında HDP meclis üyelerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık suçlarına karışan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonlarında aralarında HDP meclis üyelerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık suçlarına karışan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, terör örgütüne üye olmak ile yardım ve yataklık suçlarından, aralarında HDP meclis üyelerinin de bulunduğu 6 şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

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