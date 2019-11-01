Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yardım sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yardım sağlayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, PKK'ya yardım sağladıkları tespit edilen, aralarında HDP'li belediye meclis üyelerinin de olduğu 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada sorgulandığı öğrenildi.

