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Diyarbakır'da terör operasyonunda 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör operasyonunda 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 ton 36 kilogram esrar gele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda önceki gün "Kıran-5 Operasyonu" kapsamında yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-03 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyon, terör örgütü PKK mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek içerisindeki silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması, diğer malzemeler ile sığınakların imha edilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddelerin ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Operasyonda, ​​yapılan aramada ilçenin Yolçatı köyünde yaşayan N.İ'nin evinde paketlenmiş ve satışa hazır 17 paket halinde 15 kilogram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 2 havalı tüfek ile Sınır mezrasında S.D'nin evinin bahçesinde 46 kilogram esrar, 110 av tüfeği fişeği bulundu.

Evde olmadıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında kayalıklar ve çalılar arasında arama yapıldı.

Operasyonda toplam 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.

Terör örgütü mensuplarınca kullanılan kış sığınağı tespit edildi ve kullanılamaz hale getirildi.

Söz konusu sığınakta çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi bulundu. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

​​Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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