Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK’ya yakın görüşte olup İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel eğitim öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katıldığı belirlenen, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edilen şüphelilerin yakalanabilmesi için operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 öğretmen gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

