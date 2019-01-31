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Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 10:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 8 mağara kullanılamaz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Hani, Kulp ve Silvan ilçeleri dağlık ve kırsal alanında 29 Ocak 2019 Salı günü saat 20.00 itibariyle jandarma komando timleriyle icrasına başlanılan operasyonel faaliyetlerin 30 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 8 mağara kullanılamaz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Hani, Kulp ve Silvan ilçeleri dağlık ve kırsal alanında 29 Ocak 2019 Salı günü saat 20.00 itibariyle jandarma komando timleriyle icrasına başlanılan operasyonel faaliyetlerin 30 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla 8 adet sığınak, tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, temas ve adli arama neticesinde 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet el bombası, 6 adet roketatar antitank mühimmatı, 8 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 683 adet 7,62 milimetre AK-47 Piyade tüfeği fişeği, 232 adet 5,56 milimetre M-16 Piyade Tüfeği fişeği, 136 adet 7,62 milimetre Bxi makineli tüfek fişeği, 5 adet 100’lük Bixi makineli tüfek mayonu, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet susturucu aparatı, 4 adet kask feneri, 1 adet akım ölçer, 2 m elektrik kablosu, 500 litrelik su tankı, 7 kilogram bakır tel, 1 adet akü, 2 adet küçük tüp, çok sayıda giyim, yaşam ve örgütsel doküman, 1 adet sırt çantası, 2 adet el çantası, 4 adet şarjör kılıfı, 3 adet palaska, 1 tişört, 2 adet puşi, 1 adet panço, 1 adet battaniye, 4 metre sera naylonu, 5 kilogram peynir, 5 kilogram tereyağı, 3 adet tencere, 1 adet tava, 1 adet metre ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

Yol kontrol ve ev aramalarında 1 kişi gözaltına alındı
Adli arama faaliyetleri neticesinde 37 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyetinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulp ilçesi Ayhan köyünde ikamet eden H.A. isimli şahsın evinde yapılan adli aramada duvara asılı vaziyette 1 adet terörist fotoğrafı bulunmuş, bahse konu şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan gözaltına alınmıştır. Yol kontrol faaliyetleri neticesinde 190 şahıs ve 32 aracın JABS marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe
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