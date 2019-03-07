HABER

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 10:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 120 kilogram amonyum nitratla hazırlanan patlayıcı ile 213 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 4 Mart 2019 Salı günü saat 23.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-2 operasyonunun, 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 120 kilogram amonyum nitratla hazırlanan patlayıcı ile 213 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 4 Mart 2019 Salı günü saat 23.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-2 operasyonunun, 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, Lice ilçesi Ortaç köyü kırsalında, 3 farklı noktada 120 metre çoklu bakır kablo ile birbirine irtibatlı, 5 adet 12 kilogramlık tüplerden oluşan, 120 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, patlayıcı madde tespit ve imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Lice ilçesi Yalaza ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde doğal mağaralar içerisine gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 2 adet jelikan bidon içerisinde 138 kilogram toz, 75 kilogram kubar olmak üzere toplam 213 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Operasyon bölgesi içerisindeki 4 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde, Lice ilçesi Çavundur köyünde ikamet eden hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranma kaydı bulunan S.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon alanında bulunan 124 şahıs ve 15 araç kontrol edilmiş, 2 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.