Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında 15 köy ve bağlı 22 mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Hani'ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Aşağı Turalı, Gürbulak mezraları, Lice'ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış mezralarında bugün saat 18.00'den itibaren, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, yasağın sona ereceği tarihin ayrıca duyurulacağı kaydedildi.
- Sabah duyurulan yasaklama kararı 18.00 itibariyle kaldırıldı
Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Lice'ye bağlı Dolunay, Çavundur, Yalaza, Bağlan ve Ortaç Köyleri ile Hazro'ya bağlı Çitlibahçe köyünde bugün 06.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 18.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür edildi.
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