HABER

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 00:38 | Son Güncelleme

3 ilçedeki operasyon tamamlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tahmin edilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla 29 Ekim'de operasyon başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için Lice ilçesine bağlı Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Dibekköy, Budak, Dallıca, Arıklı, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kutlu, Kayacık, Serince, Kabakaya, Uçarı, Yalaza, Ortaç, Ziyaret, Bağlan, Oyuklu, Çavundur, Esenler, Dolunay ve Türeli köyleri ile Ahmetbey, Guçik, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Dablo, Alataş, Sınır, Pınar, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören Çanak, Sağlam ve Hevselbey mezraları; Kocaköy ilçesine bağlı Arkbaşı, Tepecik, Boyunlu köyleri ile Akdiken, Hacıreşit, Varlık, Işıklar, Gökçe mezraları; Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe, Sarıerik, Ormankaya, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Dadaş, Kırmataş, Terdöken, Gözebaşı köyleri ile Şahgeldi, Bayram, Nebiya, Yılgeçti, Teknebaşı, Ajikan ve Eldeğemez mezralarında 29 Ekim'de başlatılan sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, vatandaşlara uygulanan yasağa uydukları için teşekkür edildi.

Her şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından... Her şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından...
701 sayılı KHK kabul edildi701 sayılı KHK kabul edildi
Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandıBatman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon terör örgütü pkk

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı! Annesini Acun Ilıcalı teselli etti

Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı! Annesini Acun Ilıcalı teselli etti

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da inanılmaz olay! Kuzu başsız doğdu...

Aydın'da inanılmaz olay! Kuzu başsız doğdu...

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Bartın'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil TIR'ın dorsesine uçtu!

Bartın'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil TIR'ın dorsesine uçtu!

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı

Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı

Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı

Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.