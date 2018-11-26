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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 07:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 4 köy ve bağlı 7 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tahmin edilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Operasyonun yürütüleceği bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, ilçeye bağlı, Bayırlı, Baharlar, Yaprakköy ve Yünlüce köyleri ile Konuklu, Yeşilburç, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, ve Kumumirza mezralarında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı belirtildi.

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Diyarbakır Lice operasyon sokağa çıkma yasağı

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