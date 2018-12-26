HABER

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 08:51 | Son Güncelleme

Lice kırsalında 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice'de dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice ilçesine bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz, Akçapınar mezralarında saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı kaydedildi.

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıtMüjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt
İZBAN’dan sendikaya yüzde 26’lık teklifİZBAN’dan sendikaya yüzde 26’lık teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice operasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Yüzme havuzuna traktör girdi

Yüzme havuzuna traktör girdi

Tüm yurt beyaza büründü!

İstanbul'da kar yağışı! Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Kavga ettiği karısını haşladı!

Kavga ettiği karısını haşladı!

Kar tatili olan yerler! 26 Aralık Çarşamba günü (bugün) birçok ilde eğitime ara verildi

Birçok ilde eğitime ara verildi! İşte liste...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.