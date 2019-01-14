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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 08:54 | Son Güncelleme

Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalındaki 23 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalındaki 23 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy'deki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt elebaşılarının da bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu, Kocaköy'ün Boyunlu, Hazro'nun Gözebaşı, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Kırmataş, Terdöken, Çitlibahçe, Dadaş ve Ormankaya köyleri ile bağlı bazı mezralarında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon terör örgütü pkk

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