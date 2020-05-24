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  4. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.05.2020 06:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.


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