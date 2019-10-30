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Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 390 kilo esrar, 150 kök Hint keneviri ile bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildi.

Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 390 kilo esrar, 150 kök Hint keneviri ile bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında Silvan ve Hani ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendi. Operasyonda kayalık, çalılık ve toprağa gömülü bidonlarda 390 kilo esrar, 150 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 tüfek, makineli tabanca, 65 tüfek fişeği, 4 tabanca fişeği, 3 şarjör, uzaktan kumandalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan cihaz, el yapımı patlayıcı düzeneği, pil blokları, 12 kalem pil, 9 uzaktan sinyal rölesi, 3 büyük tüp, 3 küçük tüp, hassas terazi, 4 elek, 325 metre elektrik kablosu ile sığınak yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda giyim ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelere el konulurken, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'terör örgütüne üye olma' suçlarından aranan M.G. ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan Y.Z., S.M., M.T. ve M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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