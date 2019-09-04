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Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda, 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve 530 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda, 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve 530 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği uyuşturucu miktarının son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğunu bildirdi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek için operasyon yapıldığı açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanda, 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 21.00’dan itibaren Jandarma Komando Timleri, Jandarma İç Güvenlik Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-133 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir GENÇ-02 Operasyonu, 03 Eylül 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyon esnasında, Gerçekleştirilen temas araması neticesinde; arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 530 kilogram esrar 41 ayrı noktada toplam 6 milyon 56 bin 586 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 4 bin 750 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, 1 adet su motoru ve 1 adet regülatör ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir” denildi.
Diyarbakır ili Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu belirtilen açıklamada, “Uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur.
Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli aramalarda 24 şahıs kontrol edilmiş, hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan “Aranıyor” kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi
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