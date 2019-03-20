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Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:26 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hani ilçeleri kırsalında; jandarma ve özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 Müşterek Operasyonu' düzenlendi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklar ile ağaçlık alanda MG-3 tüfek, 6 pil, akü, 50 metre elektrik kablosu ile çok sayıda giysi ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de imha edildi.

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Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulunduDiyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulunduDiyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulunduDiyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu

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