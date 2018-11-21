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Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 3 mağara ile sığınak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 08:52 | Son Güncelleme

Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 276 kilogram esrar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 mağara ile sığınak tespit edildi, 276 kilogram esrar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinde 18 Kasım'da saat 20.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-10 Özel Birlik Operasyonu'nun dün saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda teröristlerce kullanılan 3 mağara ve bir sığınağın tespit edilmesinin ardından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde söz konusu sığınak ve mağara içerisinde, 4 battaniye, hasır, 2 sera naylonu, boş jelikan, 7 metre branda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı. Diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildi."

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, gerçekleştirilen adli arama faaliyetlerinde ise 276 kilogram toz esrar ele geçirildiği aktarılan açıklamada, yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde görevli personel tarafından 473 şahıs ve 170 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı kaydedildi.

Operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 10 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı, haklarında 15 bin 550 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon

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