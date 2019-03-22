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Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 kış sığınağı ve 1 mevzide 2 Kalaşnikof tüfek, roketatar mühimmatı, çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 kış sığınağı ve 1 mevzide 2 Kalaşnikof tüfek, roketatar mühimmatı, çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla 'Bayrak-119 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen-02O' adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 kış sığınağı ve 1 mevzi tespit edildi. Mevzi ve sığınaklarda yapılan aramada ise 2 Kalaşnikof tüfek, 3 tüfek şarjörü, 220 fişek, 4 boş kovan, roketatar mühimmatı, çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 174 kişinin kimliğinin kontrol edildiği 36 araçta da arama yapıldığı belirtildi.

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Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildiDiyarbakır'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildiDiyarbakır'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildiDiyarbakır'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildi

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