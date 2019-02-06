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DİYARBAKIR'DA TERÖRİSTLERİN SIĞINAK VE MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'In Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

DİYARBAKIR'In Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

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DİYARBAKIR,(DHA)-

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