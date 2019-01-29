Diyarbakır'da teröristlerin tüfekleri ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 tüfek ve 35 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan ilçesinde Taşpınar köyü Önce Vatan Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca silah saklandığı yönünde elde edilen istihbari bilgiler kapsamında bölgede operasyon başlatıldı. 24 Ocak günü jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan istihbarata dayalı nokta operasyonunda, bölgede yapılan aramalarda, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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