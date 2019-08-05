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Diyarbakır’da terörün finans kaynağı kurutuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 08:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da son 7 ayda düzenlenen operasyonlarda, 15 milyon 401 bin 507 kök kenevir bitkisi, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar maddesi ve 24 kilo 815 gram esrar tohumu ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kocaköy ilçesi kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 21.00’den itibaren jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 operasyonunun 2 Ağustos 2019 Cuma günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır’da son 7 ayda düzenlenen operasyonlarda, 15 milyon 401 bin 507 kök kenevir bitkisi, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar maddesi ve 24 kilo 815 gram esrar tohumu ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kocaköy ilçesi kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 21.00’den itibaren jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 operasyonunun 2 Ağustos 2019 Cuma günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde, 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 550 metre uzunluğunda su hortumu-borusu ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir" denildi.

Jandarma uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu
Öte yandan açıklamada, Diyarbakır il genelinde 1 Ocak - 2 Ağustos 2019 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destekli icra edilen narkoterör operasyonlarında, 15 milyon 401 bin 507 kök kenevir bitkisi, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar maddesi, 24 kilo 815 gram esrar tohumu, 46 kilometre 182 metre su hortumu-borusu, 16 adet su motoru, 1 adet jeneratör ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Ele geçirilen kenevir bitkileri ile 250 ton esrar maddesi yapılmasının önüne geçilmiş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen 381 narkoterör operasyonunda, 200 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmış, adli makamlara sevk edilen 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör ile narkoterörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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