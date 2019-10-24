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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda tespit edilen, toprağa gömülü sanayi tüpü ile irtibatlanmış el yapımı patlayıcı ve teröristlere ait iki sığınak imha edildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 22 Ekim 2019 Salı günü icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02 operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, 4 ton 562 kg esrar ile 184 bin 900 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Lice ilçesi Yolçatı Köyünde 6 adet jelikan bidon içerisindeki 250 kilogram esrar maddesini elekten geçirdikleri esnada 1 adet ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalanan A.B. ve B.B. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 adet kış sığınağı ile Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında icra edilen temas araması esnasında, toprağa gömülü sanayi tüpüne irtibatlandırılmış 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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