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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 5 ton 81 kilogram esrar maddesi ile 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Lice ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 5 ton 81 kilogram esrar maddesi ile 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Yalaza, Bağlan, Dolunay ve Çavundur Mahalleleri ile Silvan ilçesi Dolapdere Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonlarının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda, 255 farklı noktada 5 ton 81 kilogram esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi, kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ile 2 adet su motoru ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Operasyon esnasında esrar maddesi ile suçüstü yakalanan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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