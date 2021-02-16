HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da tır devrildi, karayolu ulaşıma kapandı

Diyarbakır’da tır devrildi, karayolu ulaşıma kapandı

16.02.2021 10:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yan yattı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yan yattı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Otogar Kavşağında sabah saatlerinde sıvı sabun teslimatı için seyir halinde olan 63 ABG 928 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, kavşaktaki levha ve ışıklandırmalara çarptıktan sonra yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
BUDO'dan sefer iptalleriBUDO'dan sefer iptalleri
Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Diyarbakır'da mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Son Dakika: Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Son Dakika: YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

Son Dakika: BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri

Kafasına tabela düşen kadın ölümden döndü

Kafasına tabela düşen kadın ölümden döndü

Yer: İstanbul! Araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.