Diyarbakır'da tırın altında kalan bisikletteki iki kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bisikletle seyir halindeyken tutundukları iddia edilen tırın altında kalan iki kişi hayatını kaybetti.
Eski Mardin yolu Bağıvar mevkisinde, aynı bisikletle seyreden İslam Atan ve arkadaşı Ersen İzol, Murat A'nın kullandığı itfaiye aracı yüklü 21 BD 719 plakalı tırın altında kaldı.
Tır hareket halindeyken arkasına tutundukları iddia edilen Atan ve İzol, yaşamını yitirdi.
Tırın sürücü gözaltına alındı.
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