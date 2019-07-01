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Diyarbakır’da tonlarca saman kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, elektrik direklerinden çıkan kıvılcım nedeni ile onlarca tonluk saman kül oldu.Olay, Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde yaşandı.

Diyarbakır’da tonlarca saman kül oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, elektrik direklerinden çıkan kıvılcım nedeni ile onlarca tonluk saman kül oldu.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, elektrik direklerinden çıkan kıvılcım saman balyalarının üzerine düştü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeni ile onlarca tonluk samanın kül olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da tonlarca saman kül oldu

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