Diyarbakır'da toprağa gömülü bidonda 3 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bismil'de bir çiftlik evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
Bahçedeki iki köpek kulübesinin ortasında yer alan toprak zeminde farklılık tespit eden ekipler, toprağı kazdıklarında bidon buldu.
Bidonda yaklaşık 3 kilogram esrar ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda T.D. (35) ve V.D. (32) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.