Diyarbakır’da toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda son yılların en büyük cephaneliği ele geçirildi. 100 kilogram plastik patlayıcı, uzun namlulu ve ağır silahların bulunduğu operasyonda, yurt içinde saldırı hazırlığında olan 20 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda son yıllardaki en büyük cephanelik ele geçirildi. Operasyon başlatılmadan günler önce istihbarat çalışmaları yapılarak, şüpheliler takibe alındı. Ardından PKK-KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon düzenlendi.

20 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Bağlar, Kayapınar ve Çınar ilçelerinde ve köylerinde 20 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırma ve incelemelerde ikametler, müştemilatlar ve araziler mercek altına alındı. Bir arazide sığınak tespit edilince devreye iş makineleri girdi. Toprakla kapatılmış olan sığınak kazılarak içerisindeki silahlar çıkarıldı.