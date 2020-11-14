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  4. Diyarbakır’da torbacılar çatıştı, 1 kadın yoldan geçerken vuruldu

Diyarbakır’da torbacılar çatıştı, 1 kadın yoldan geçerken vuruldu

14.11.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde torbacılar yer kavgası nedeniyle sokak ortasında çatıştı, 1 kadın sırtından vuruldu, 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 233.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde torbacılar yer kavgası nedeniyle sokak ortasında çatıştı, 1 kadın sırtından vuruldu, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 233. Sokak ve 157 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre uyuşturucu satıcısı torbacılar yer kavgası için tartıştı. Tartışma sonrası silahları çeken 2 taraf sokak ortasında güpe gündüz çatıştı. Çatışma bir arka sokağa taşınınca yoldan geçen 47 yaşındaki Sevda Çelik isimli bir kadın sırtından vuruldu. Çatışmayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Çelik, olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastaneye kaldırılırken, 2 şahıs güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçan diğer şahıslar için geniş çapta operasyon başlatılırken, olayla ilgili inceleme yapıldı. Öte yandan olay yerinde çok sayıda pompalı tüfek boş kovanları da görülürken, çatışma esnasında olay yerinde bulunan sokakta oyun oynayan çocuklar büyük bir faciadan döndü.

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