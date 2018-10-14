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Diyarbakır'da "Trafik Denetimi (8)" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 02:40 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığınca Kentte kazaların önlenmesi, ulaşımın güvenli bir şekilde yapılması, alkol nedeniyle meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla "Trafik Denetimi (8)" uygulaması gerçekleştirildi - Uygulamada, trafik kurallarını ihlal eden 80 sürücüye 22 bin 631 lira idari para cezası kesildi, 33 araç trafikten men edildi, 310 gram uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca "Trafik Denetimi (8)" uygulaması gerçekleştirildi.

Kentte kazaların önlenmesi, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması, alkol kullanımına bağlı meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla 11 farklı noktada uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanındaki 4 noktada polis ekipleriyle birlikte, 7 noktada ise sadece jandarma ekiplerince yapılan uygulamaya narkotik köpekler de eşlik etti.

Öte yandan durdurdukları aracın şoför ile yolcularına şeker ve kolonya ikram eden ekipler, vatandaşların beğenisini kazandı.

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine seyahat eden Aysun Aker, bu tür uygulamaların sık sık yapılması gerektiğini söyledi.

Uygulamanın, vatandaşların güvenliği için yapıldığını ifade eden Aker, "Her ilde devam ettirilmeli. Şoförler her zaman uygulama yapılıyormuş gibi trafik kurallarına uymalı." dedi.

Uygulama kapsamında, trafik kurallarını ihlal eden 80 sürücüye 22 bin 631 lira idari para cezası kesildi, 33 araç trafikten men edildi, aranan 9 kişi yakalandı ve 310 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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"Trafik Denetimi (8)" uygulaması Diyarbakır il jandarma komutanlığı Uygulama

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