HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da trafik kazaları mobeselere yansıdı

Diyarbakır’da trafik kazaları mobeselere yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

Diyarbakır’da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlünce paylaşılan görüntülerde, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde hızla girdiği yolda önündeki araca vurmamak için direksiyonu kıran sürücü hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı sonra takla attı. Aracın şaha kalkışı kameralara yansıdı. Bir diğer kaza, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Ticari araç sürücüsü hatalı bir şekilde sola dönmek isteyen otomobili fark etmedi arkadan otomobile çarpıştı.
Diğer kaza Sur ilçesinde bulunan Dicle Üniversitesi giriş kavşağında meydana geldi. Görüntülerde hatalı kavşağa girmek isteyen otomobil arkadan gelen aracın vurması sonucu refüjdeki direklere çarparak durabildi. Son olarak ta Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde cep yola girmek için kuyrukta bekleyen araçlara arkadan bir pikabın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiBarış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
İşte lokma tatlısı tarifi!İşte lokma tatlısı tarifi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Özgür Özel açıkladı! Kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak
Özgür Özel açıkladı! Kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak
TEM'de büyük tehlike! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM'de büyük tehlike! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Diğer Haberler
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs salgınının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Salgının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla...
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov görüştü
Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik görüşme
Ankara'da yük trenleri kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi öldü
Ankara'da yük trenleri kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi öldü
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.