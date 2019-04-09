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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden kişinin Van'ın Erciş Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Van'ın Erciş Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Oğuz Berktaş yönetimindeki 16 ZP 996 plakalı otomobil, yol levhasına ardından petrol istasyonu istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Berktaş olay yerinde hayatını kaybetti, ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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1 ölü 1 yaralı Diyarbakır trafik kazası

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