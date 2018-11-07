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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut Arslan yönetimindeki 34 TL 4681 plakalı minibüs, Hamzalı Mahallesi Yeşiltepe mezrası yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Arslan, Selma Arslan ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Selma Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü Diyarbakır Kulp trafik kazası

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