Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mesut Arslan yönetimindeki 34 TL 4681 plakalı minibüs, Hamzalı Mahallesi Yeşiltepe mezrası yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Arslan, Selma Arslan ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Selma Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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